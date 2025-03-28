宏正強攻AI 業績喊衝
宏正自動科技（6277）昨（28）日舉行法說會，觀察川普關稅政策及俄烏戰爭壓抑部分支出，但亞洲市場受惠半導體資本支出持續回升，加上強打AI市場，機櫃、PDU（綠能電源分配器）產品可望持續成長。
宏正為全球資訊（IT）暨專業影音設備連接管理方案與智慧製造及物聯網方案領導廠商，近年導入AI，研發AI語音、智慧空間管理、伺服器機櫃。
觀察近期國際市場，宏正表示，川普關稅政策有不穩定性及不可預期性，會抑制部分支出，加上俄烏戰爭，因此保守看待歐洲及美國市場，亞洲市場半導體客戶資本支出持續回溫，帶動營收貢獻，對東南亞及南亞也寄予厚望。
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