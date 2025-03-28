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樺漢財報／2024年每股賺20.03元 配息率達60.9%

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

樺漢（6414）董事會28日通過去年財報，稅後純益27.4億元，年增21.18%，每股純益20.03元；樺漢董事會同時通過去年盈餘分派案，每股擬配發現金股利12.2元，優於前一年水準，配息率達60.9%，若以28日收盤價291元計算，現金殖利率約4.2%。

樺漢去年第4季合併營收396.33億元，季增5.09%，年增15.78%；毛利率19.62%，季減0.7個百分點，年增1.22個百分點；營益率3.53%，季減1.02個百分點，年增0.4個百分點；純益率2.3%，季增0.47個百分點，年增1.06個百分點；稅後純益9.11億元，季增31.84%，年增1.14倍，每股純益6.64元。

樺漢去年合併營收1,463.84億元，年增20.34%；毛利率19.7%，年增0.3個百分點；營益率3.58%，年減0.7個百分點；純益率1.87%，年增0.01個百分點。

展望2025年，樺漢表示，營運持續穩健成長，聚焦AI邊緣運算、雲地整合服務與AI智慧零售等核心技術。同時，集團將全力推進ESaaS智慧方案平台應用，展現強勁成長動能，該平台涵蓋能源管理設備、儲能系統、智慧建築管理以及ESG節能減碳等，已成功進軍多個新興市場。

樺漢董事長朱復銓先前預估，在三大事業高成長，及子公司帆宣（6196）2025年美國建廠案將轉虧為盈下，預估樺漢今年全年營收、營業毛利、營業淨利、稅後淨利、每股純益都會比2024年呈現高度成長。

樺漢 營收

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