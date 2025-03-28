大眾控財報／去年獲利探近四年低點、EPS 0.11元 擬超額配息0.2元
大眾控（3701）董事會28日通過去年財報，受到去年第4季營運持續虧損拖累，全年稅後純益0.26億元，為近四年來低點，並較2023年大減超過九成，每股純益0.11元。大眾控董事會並決議通過，去年盈餘每股擬超額配發現金股利0.2元。
大眾控受工業電腦產業市場復甦動能反轉走弱影響，去年第3季營運轉虧、稅後淨損0.24億元，第4季營運持續虧損，但虧損較第3季與2023年同期收斂至0.21億元，每股淨損0.09元。
大眾控去年合併營收131.02億元，年減1.5%，毛利率13.7%，年減1.8個百分點，營益率1.9%，年減3.12個百分點；稅後純益0.26億元，年減92.2%，每股純益0.11元。
大眾控營運雖受工業電腦市場放緩影響，但旗下光通訊業務逆勢突圍，出貨動能強勁，光通訊模組業務目前占其營收比重約達五成，受惠客戶持續拉貨400G、800G產品，大眾控內部設定二年內光通訊營收成長一倍，四年後再翻一倍。
大眾控預期，在改變業務型態後，加上其他業務回溫，今年毛利率有望提升到15%至18%區間，優於去年水準，整體營收將較去年成長，且在毛利率提升下，獲利成長幅度會更大。
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