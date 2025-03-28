金寶法說會／擴大美投資！聖地牙哥擴廠最快8月落成 配息創17年來新高

美國總統川普上任以來，多次宣布要對進口至美國的商品課徵高額關稅，讓市場不免開始擔心全球貿易戰再起，而老牌電子大廠金寶（2312）總經理陳威昌28日指出，團隊已從不同的方向來進行調整，而團隊在泰國、墨西哥、美國、聖地牙哥都設有產線，目前來自美國市場的訂單多由旗下聖地牙哥廠來負責；不過面對川普關稅的實施，團隊也將擴大美國地區的產能，以避免受到影響。

據悉，美國總統川普於1月20日就職上任以來，接連對來自墨西哥、加拿大、中國大陸的產品祭出「關稅重拳」，並要求包括半導體先進製程、AI伺服器、電動車供應鏈、生技醫療等毛利較高產業，轉移至美國來進行生產。而金寶雖然在美國西部、中部和東部都有布局，但團隊主要用於滿足美國在地市場需求的主力產線，則只有位於美國聖地牙哥的一座面積偏大的廠區為主。

面對關稅衝擊，陳威昌指出，不少供應鏈大廠為因應川普政策，開始思考赴美設廠的可行性，而金寶作為一個專精代工業務的公司，為了降低關稅造成的衝擊、也已經在美國地區額外的找到了一個很適合「擴廠」的場地，而該場地與原先建廠的聖地牙哥產線僅距離5至6分鐘的車程，而這兩個廠區所使用到的土地，都是跟聖地牙哥在地的市場租借來的，而新產線正在如火如荼地蓋建中，預計最快8月便可啟用，他強調「我們已經準備好要打這場仗了！」