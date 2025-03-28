金寶法說會／總座陳威昌：AI 伺服器已量產 未來將從代工跨入前端設計

老牌電子大廠金寶（2312）28日舉辦2025法人座談會，由總經理陳威昌親自帶領經營團隊向法人報告公司最新營運成果。

面對外界最關切的「AI伺服器」產品發展，陳威昌指出，金寶目前不僅已完成試產，更已經開始正式量產出貨了。面對AI的快速發展，他透露，金寶一直在積極地轉型，從專業的純代工廠，逐步開始朝前端設計邁進，金寶透過自身專業製造的角度幫客戶來做設計，並將AI導入現有產品。

據悉，金寶日前公布2024年稅後純益達16.46億元，營運表現攀上近十年的高點，年增1.19倍，每股純益1.11元，而董事會也決議去年度盈餘每股擬配發現金股利0.6元，為近17年來配息新高。對此，財務長游千慧今日透露，公司近年在總經理陳威昌的帶領之下，在去年繳出歷年次高的營收表現，雖仍未超過2022年的最高紀錄，但已讓負債比大幅下降，而目前金寶的周轉天期已下降到68天。

談及旗下AI伺服器產品，陳威昌指出，金寶在AI伺服器方面，主要是以「代工」的角度出發，但未來會持續朝向合作設計的方向繼續邁進，而目前旗下AI的營收貢獻在2025年的占比仍不會太高，但未來會逐年持續增加規模，而金寶在AI領域中，也會持續擴大投資；面對手中的訂單現況，他分享，自己仍維持「審慎地評估，效益最大化」的要求，縱然金寶的業績沒有創新高，但獲利表現一定要越來越好。