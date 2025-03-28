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台股持續下挫 股后世芯為何成為「千金一點紅」？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
世芯董事長關建英（右）與總經理沈翔霖（聯合報系資料庫）
世芯董事長關建英（右）與總經理沈翔霖（聯合報系資料庫）

台股28日持續下挫，盤中大跌約400點，千金俱樂部成員也從高峰縮減至14檔，且幾乎全軍覆沒。然而，股后世芯-KY（3661）在前景看好且投信連4日買超撐腰下，逆勢帶量彈升近3%，成功站上月線，也成為早盤10大成交值個股中唯一上漲的個股。

世芯-KY日前於法說會中下修2025年營收預測，主要受到美系IDM大廠需求不如預期，以及先進駕駛輔助系統（ADAS）客戶產品遞延的影響，預期全年營收將年減雙位數。然而，市場對其3奈米技術的前景充滿期待，法人預估，該技術將於2026年開始貢獻可觀營收，2026年至2027年的成長動能仍值得期待。

亞系外資樂觀看好。亞系外資於上月報告指出，特殊應用IC（ASIC）產業未來數年將持續成長，台系供應鏈的重大AI專案預計今年開始放量，營收將於2026年爆發，當中最看好世芯-KY與創意（3443），維持「優於大盤」評級，並將世芯-KY目標價大幅上調43.3%至4,300元。

但美系外資則於本月初報告中提醒，近期ASIC熱潮中，客戶可能基於「樂觀預期」過度預訂。美系外資預期，大多數客戶在2025年將市占率輸給NVIDIA，並未能達到樂觀目標。建議在ASIC設計產業中保持選擇性，但仍看好世芯-KY與聯發科（2454），給予「優於大盤」評級。

世芯-KY高層表示，原預期今年營運動能將由美系IDM大廠及ADAS客戶帶動，但實際需求不如預期，加上ADAS客戶產品遞延，今年營運面臨挑戰。所幸，高毛利的NRE（委託設計）案收入將支撐獲利，維持在一定水準。

儘管短期營運面臨壓力，市場對世芯-KY的3奈米技術充滿期待，法人預估該技術將於2026年開始貢獻營收，並帶動業績爆發。此外，ASIC產業的長期趨勢仍樂觀，世芯-KY在AI與高效能運算（HPC）領域的布局，將成為未來成長的重要動能。

世芯 台股

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