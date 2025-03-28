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台股全市場就3檔漲停 晟田亮燈、這幾檔軍工股也跟漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／本報系資料照片
台股示意圖。圖／本報系資料照片

台股集中市場及櫃買市場重挫，大盤指數盤中大跌逾300點，OTC指數更是出現補跌的走勢，全市場就只有晟田（4541）、全譜（6228）、日成-KY（4807）等3檔亮燈漲停，其中， 軍工股晟田逆勢亮燈帶領寶一（8222）、龍德造船（6753）、邑錡（7402）跟進大漲。

台股早盤以21,836.16點開低後走低， 一度下滑至21,529.39點，盤中大跌逾300點；櫃買指數以248.54點開出，一度下滑至241.86點， 盤中跌幅2.75%， 為去年8月7日以來的低點。

盤面上只有3檔亮燈漲停，其中， 晟田以平盤48.5元開出後拉至漲停53.3元鎖死， 漲停及市價買單超過9,400張，盤中成交量逾4.8萬張；全譜也衝上32.45元漲停板；還有一檔亮燈漲停的個股是日成-KY，股價開高後衝上21.5元漲停板。

晟田亮燈漲停，多檔軍工股也跟漲表態，寶一開低走高， 早盤44.9元開低後往上拉升，一度衝達49.45元， 盤中漲幅逾5%；龍德造船以116元開高後一度拉升至121元， 盤中漲幅逾3%；邑錡也是開低走高，以98.5元開低後翻紅，一度拉升至107.5元， 盤中漲幅逾5%；另外，和成（1810）、駐龍（4572）、亞航（2630）等盤中也上漲逾1%。

航太零組件大廠晟田今年前景看好，法人表示，晟田持續投入軍工業務，加上航太大廠空巴、波音預期今年交機狀況都會較去年轉好，起落架等零件出貨看增，及半導體客戶需求正向，樂觀看待今年獲利可望再升溫。

晟田除了漢翔和長榮航太兩大國內航太客戶，也向國外承接起落架及致動器（飛行控制器元件）訂單，為台灣最大的飛機起落架零件供應商；據了解，晟田製造的航太零組件種類多元，包含引擎機匣、引擎懸吊系統、引擎掛架、起落架、致動器等，終端應用在波音和空中巴士等大廠。

漲停 航太 軍工股

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