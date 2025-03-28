川普25%關稅重擊 面板雙虎車用業務陷危機、股價續挫

美國總統川普宣布4月3日起，對所有外國製汽車、輕型卡車及關鍵零組件加徵25%關稅，台廠面板雙虎車用業務恐受衝擊，28日股價皆續跌，友達（2409）跌破季線，群創（3481）縱有外資相挺仍向下觸及月線。

面板雙虎近年積極搶灘全球車用面板，包括賓士、BMW、保時捷等豪華車，或豐田、本田等平價車款，車上顯示器都可見到友達或群創供應的面板。去年雙虎車用顯示器相關營收合計超過1,200億元，為台灣在全球車用關鍵零組件唯一具話語權的領域。

但面臨川普加徵25%關稅，恐淪為受創最重台廠。業界表示，川普實施汽車關稅，面板業難逃衝擊，即使友達積極全球布局，併購德商BHTC後，在美國境內也無生產據點，「躲都躲不過」。

分析師陸行之則表示，川普汽車關稅措施，可能對國際汽車大廠產生重大衝擊，特別是非美製造高比重廠商，如：BMW、Benz、現代、Nissan、福斯等，相關供應鏈如英飛凌、意法半導體、恩智浦、日月光等也有影響。

陸行之認為，關稅將使車價普遍上漲，消費者可能會轉向選擇便宜車或二手日本及歐洲車。但他也表示，25%關稅不太可能在短期加速在美製造比重，除非拉到40~50%才會痛到馬上加速在美製造。

友達與群創均表示，將密切追蹤美方政策變化。友達在2月法說會上曾指出，川普關稅政策對汽車業影響重大，尤其是歐盟車廠。

面板雙虎雖在全球車用面板市場占有重要地位，但關稅政策恐大幅增加成本。未來市場發展將取決於關稅政策的執行情況與全球汽車產業的應對策略。