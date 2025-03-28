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大摩：台積電股價很有吸引力

經濟日報／ 記者張瀞文尹慧中／台北報導

台積電近期承受多方壓力，摩根士丹利證券（大摩）送暖。大摩報告指出，台積電（2330）會否投資英特爾、人工智慧（AI）需求及關稅等三大不確定因素，未來兩個月將消除，股價有望迅速反彈；目前股價很有吸引力，維持對台積電「優於大盤」評等及1,388元目標價。

台積電昨（27）日股價再破年線，終場收958元最低價，市值降至24.84兆。大摩指出，今年以來台積電股價下跌8%，同期間輝達下跌13%，但全球主要AI半導體股SK海力士上漲25%，英特爾上漲20%。台積電表現落後，主要是三大不確定因素懸而未決。

首先是英特爾合資，大摩認為有兩種可能結果。一是台積電在4月17日法說會澄清立場，二是台積電在法說之前就先行公告，消除此一不確定因素。

其次是AI需求。大摩指出，台積電增加先進封裝CoWoS產能以追上需求，2025年的成長仍非常強勁。5月時應該會公布對於2026年CoWoS產能的初步預測，應該會消除對於成長動能的擔憂。

第三則是對台灣半導體出口徵收關稅。大摩認為，無論如何，似乎都要由台積電客戶支付關稅成本。這個不確定性會更快消除，因為4月2日將至，很快會有決定。如果台積電在美國擴大產能，可能會降低關稅風險，但長期毛利率面臨壓力。

在這三大不確定因素中，大摩最關注第一項，因為第二項AI需求是AI硬體族群都要面臨的風險，不是台積電獨有，第三項關稅則很快在4月初就會有結果。然而，英特爾議題則可能一直揮之不去，除非台積電或英特爾表明立場。

台積電 大摩 英特爾

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