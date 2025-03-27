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瀚宇博擬配息2.5元現金殖利率逾4% 精成科併日企獲准

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

華科集團PCB廠商瀚宇博（5469）27日公告擬配息2.5元創歷年來新高，以收盤價換算現金殖利率逾4%。

瀚宇博2024年稅後純益30.12億元，年增12.4%，每股稅後純益為 5.91元。以配息2.5元計算，盈餘配發率超過四成。

華科事業群瀚宇博旗下精成科（6191）2024 年每股稅後純益為 6.01 元，精成科董事會決議去年配息3元，盈餘配發率更達49.9%。

瀚宇博日前法說會上提到，公司持續拉高技術層次切入高階伺服器/網通產品作為第四個十年的發展關鍵。

精成科方面日前董事會決議以企業價值日幣397億元（相當於新台幣84億元）收購日商PCB製造公司——Lincstech Co., Ltd. 100%股權案目前在經濟部投審司審核中，精成科表示，已於114年3月27日取得經濟部核准函，依上述協議，雙方訂定114年4月8日為交割日。

瀚宇博 配息

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