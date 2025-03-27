瀚宇博擬配息2.5元現金殖利率逾4% 精成科併日企獲准
華科集團PCB廠商瀚宇博（5469）27日公告擬配息2.5元創歷年來新高，以收盤價換算現金殖利率逾4%。
瀚宇博2024年稅後純益30.12億元，年增12.4%，每股稅後純益為 5.91元。以配息2.5元計算，盈餘配發率超過四成。
華科事業群瀚宇博旗下精成科（6191）2024 年每股稅後純益為 6.01 元，精成科董事會決議去年配息3元，盈餘配發率更達49.9%。
瀚宇博日前法說會上提到，公司持續拉高技術層次切入高階伺服器/網通產品作為第四個十年的發展關鍵。
精成科方面日前董事會決議以企業價值日幣397億元（相當於新台幣84億元）收購日商PCB製造公司——Lincstech Co., Ltd. 100%股權案目前在經濟部投審司審核中，精成科表示，已於114年3月27日取得經濟部核准函，依上述協議，雙方訂定114年4月8日為交割日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言