大摩：台積電三大不確定將在兩個月內消除 有利股價急彈

台積電（2330）最近紛紛擾擾，股價承壓。摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，維持對台積電「優於大盤」評等及1,388元目標價，基於股價很有吸引力，且投資人的預期降低。未來兩個月，台積電的三大不確定因素（英特爾合資、人工智慧（AI）需求及關稅）將消除，股價有望迅速反彈。

首先是英特爾合資，大摩認為有兩種可能結果。一是台積電在4月17日法說會上澄清立場，二是台積電在法說之前就先行公告，消除此一不確定因素。

其次是AI需求。大摩指出，先進封裝CoWoS不再是AI需求的瓶頸，2025年的成長仍非常強勁。5月時應該會公布對於2026年CoWoS產能的初步預測，應該會消除對於成長動能的擔憂。

第三則是對台灣半導體出口徵收關稅。大摩認為，無論如何，似乎都要由台積電的客戶來支付關稅成本。這個不確定性會更快消除，因為很快就要4月2日，很快就會有決定了。

在這三大不確定因素中，大摩最關注第一項，因為第二項AI需求是AI硬體族群都要面臨的風險，不是台積電獨有，第三項關稅則很快在4月初就會有結果。然而，英特爾議題則可能一直揮之不去，除非台積電或英特爾確定立場。

大摩指出，台積電最糟的情況是，參與合資企業時，無法在營運及技術上全面掌控決策。這可能會限制台積電在領先優勢市占率長期的上揚空間，如果英特爾晶圓廠轉虧為盈，更代表台積電在技術的領先優勢可能會縮小。以2025年的預估獲利來計算，台積電股價的本益比可能是14倍，是2017年以來的區間低端，也就是800至900元。

大摩表示，如果台積電明確表示不會成立合資公司，由於估值非常有吸引力，預期台積電股價將迅速反彈至大摩的基本情境目標價，也就是1,388元，本益比為23倍。當然，前提是2026年AI半導體的成長必須強勁。