聯詠配息28元 四年低點

台揚（2314）是台灣老牌衛星廠商，過去因成功開發世界上第一個攜帶式衛星通訊終端設備，應用在波斯灣戰爭而一炮而紅，股價最高超過242元，技術能力更吸引鴻海集團入股，但技術遲遲無法順利變現，讓台揚虧損連連，現在每股淨值更緊剩3.23元，被打入「全額交割」，連續八個交易日跌停。

2025-03-28 06:06