聯詠配息28元 四年低點
驅動IC大廠聯詠（3034）昨（27）日董事會決議股利分派事宜，每股擬配發現金股利28元，下探到近四年來低點，配發率83.76%，以昨日收盤價561元換算，現金殖利率約近5%。
從業績表現來看，聯詠今年2月營收站上近六個月以來高點、至92.7億元，月增9.27%、年增29.9%；累計前兩月營收為177億元，年成長12%，為歷年同期次高紀錄。
聯詠先前預估今年第1季營收預計達260-272億元，季增3-8%，年增6-11%，毛利率估介於37-40%，營益率則約在18.5-21.5%。
副董暨總經理王守仁說明，由於中國大陸推出舊換新補貼政策以及客戶因關稅因素提前拉貨，刺激電視、平板、手機等電子產品需求，今年首季有望呈現季年雙增的態勢，優於過往季節性表現。看好大陸補貼政策帶動消費者購買中高階手機的意願，推升採用OLED驅動IC的手機需求。
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