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研揚射三箭 攻邊緣AI

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠研揚（6579）強攻邊緣AI商機，總經理林建宏昨（27）日指出，訂單能見度已達上半年，今年全年表現將優於去年，營收兩位數成長絕對沒問題，主要動能來自三大人工智慧應用。

其中，研揚在機器人領域耕耘已久，目前已出貨機器人專案超過40個，應用領域涵蓋人型機器人、工業機器人等。

林建宏分析，今年人工智慧的最大亮點就是開始放量，「我們等了兩三年，終於逐漸開花結果。」今年研揚邊緣AI有三大動能，第一，今年初DeepSeek推出後，加速邊緣AI端發展，研揚有推出AI工作站，而這樣的系統在中國大陸市場供不應求。其次是機器人業務。

第三為邊緣AI產品出貨開始放量，陸續導入零售、製造、農業、智慧城市等領域。除了協助美國前二大零售業者打造無人結帳系統外，也為台積電抓取晶圓的機械手臂貢獻控制器。

AI 工業機器人 研揚

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