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84.1公尺！ 台灣最高樹「大安溪倚天劍」 笑傲東亞

正崴峴港廠投產 營運吃補

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

美國遊戲大客戶撐腰，正崴（2392）昨（27）日表示，該公司位在越南峴港占地達12萬平方公尺的生產基地，第一期已經順利投產，並與美系遊戲機第一品牌共同慶祝工廠盛大開業。

正崴表示，新廠包含有遊戲機與其他美系消費電子產品客戶。隨著越南峴港廠加入，可望為正崴今年營運挹注新動能。

正崴強調，旗下位於越南峴港的生產基地面積達12萬平方公尺，位於峴港高科技園區，代表生產能力擴大，也代表致力於提供最高標準，卓越的自動化，提高效率、永續性和安全性的產品。

正崴之前是在越南胡志明市新順工業區投資設廠，該廠共設有四條加工線，以PCBA（組裝電路板）打板為主，基於成本考量，新廠落腳在有租稅優惠的峴港，主攻遊戲機搖桿和耳機的系統組裝。該公司規劃非兩岸的產能占比，先拉高至15%到20%。

正崴旗下有五大產品部門，分別是零組件占30%、系統產品占42％、能源占16%、通路占12%，去年因為AI運算中心成立，可望成為第五大部門。

正崴認為，新增的AI運算中心部門，今年一定帶來營收成長。至於零組件部門，將受惠AI伺服器高速傳輸線、低軌衛星連接器，以及BBU相關模組產品。

系統部門則看好美系大廠的AI視訊產品、電競與遊戲機後市。能源部門方面，正崴預期2024年與2025都是高成長期。通路部門則受惠美系大廠推出Apple Intelligence，可望帶動相關產品銷售。

正崴 越南 遊戲機

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