台揚回神 神祕買盤抄底

台揚（2314）因股票遭打入全額交割，昨（27）日股價再度以跌停價11.75元開出，苦吞第九根跌停板，在遭分盤交易的情況下，9時12分第二盤神秘買盤進駐抄底，逾1,600張大單強攻漲停價14.35元，並一路鎖住漲停板收市，單日震幅高達20%。

根據券商籌碼資料，昨天台揚最大買盤來自凱基證券松山分點，大舉買超8,621張，換算金額超過1億元，敲開台揚連日跌停。外界揣測，昨日台揚龐大買盤，可能與股市聞人「凱基松山哥」有關，但未獲證實。

台揚不僅股票遭打入全額交割，近期股價連跌停，遭分盤處置交易，股價從14日收盤價30.1元，跌至昨日最低11.75元，終場成交量1萬4,439張，漲停價14.35元委買張數高掛逾1.5萬張，外資昨日賣超96張，自營商賣超7張。

台揚是台灣老牌衛星廠商，過去因成功開發世界上第一個攜帶式衛星通訊終端設備，應用在波斯灣戰爭而一炮而紅，股價最高超過242元，技術能力更吸引鴻海集團入股，但技術遲遲無法順利變現。

台揚大股東也陸續出脫持股，因鴻海策略調整，鴻海旗下鴻揚投資近年已經出清台揚股票；原本持股台揚超過兩成、同屬鴻海集團的網通廠建漢近年也持續處分台揚股票，甚至賣股超過選任時的一半，目前持股僅剩8.35%，董事席次也自動解任。台揚業務端也流年不順，切入行動新領域，大客戶業務發酵狀況不如預期，高軌衛星客戶發射衛星失敗，暫緩地面設備站採購計劃。