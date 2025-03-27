大亞法說會／川普關稅政策刺激銅價大漲 對線纜毛利有正向幫助

美國總統川普（Donald Trump）恐對銅徵收關稅，刺激國際銅價直漲，銅概念股引起市場火熱，大亞（1609）27日召開法說會被問及此事，大亞指出，銅價上漲確實對線纜的毛利率來說，有正向幫助。

近期美國總統川普針對進口銅金屬課徵關稅展開調查，被認為是可能對銅進口徵收25％關稅的前兆，刺激國際銅價飆漲，其中與銅價波動息息相關的線纜業亦受到市場關注。

倫銅近幾日價格維持高檔，在每公噸9,800元左右，今年來已漲逾一成，25日更衝破每公噸1萬美元；紐約商品交易所（COMEX）銅期貨價格則逼近歷史高點，凸顯關稅威脅的影響。

今日大亞法說會，法人問及此事，大亞發言人陳重光指出，原則上銅價上漲對公司而言是有好處的，主要是公司會有價格較低的銅庫存，但售價會是反映目前的銅價，所以對毛利是有正向幫助。

不過，陳重光指出，儘管銅價上漲有正向幫助，但毛利率的成長幅度仍然是不固定，主要是售出的單價，有可能是去年、前年、上個月等簽的合同，每段時間的單價成本不一樣，帳面上的毛利就不會是一定的數字。

大亞指出，大亞綠能目前旗下已經有73座太陽能電廠、總共207MW裝置容量，未來將積極開發中大型企業廠房屋頂與地面型電廠，目標將超過500MW規模。儲能方面，短期目標為今年累計建置100MW AFC儲能、光儲系統及參與電力交易平台，提供台電調頻輔助服務，長期以180ＭＷ為目標。