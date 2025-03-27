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仁寶除息首日開低震盪、暫呈貼息 填息之路引市場關注

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶。記者吳康瑋／攝影
仁寶。記者吳康瑋／攝影

代工大廠仁寶電腦（2324）27日進行除息交易，扣除配發的1.4元股利後，參考價為35.1元，而仁寶今日早盤則以34元開低震盪，一度受到大盤震盪所拖累，最低跌至33.9元，不過幸好盤中買盤力道轉強，也挹注整體走勢在其支持之下，跌幅收斂、漸漸回升，終場以34.35元作收，較前一天收盤價下跌0.75元、跌幅2.13%，暫時呈現貼息態勢。

仁寶近年積極衝刺多角化經營，並持續朝「伺服器、汽車電子、手機穿戴裝置、智慧醫療和5G通訊」等五大業務領域來持續衝刺，而該趨勢也在現任董事長陳瑞聰接棒以後，變得更加明顯；若觀察仁寶最新的財報，可以發現整個團隊已經逐漸轉型，並在陳瑞聰的帶領之下，持續提升兩大高毛利產品（AI伺服器、智慧醫療）的比重，也讓毛利率重返5%的高點，擺脫了「茅山道士（毛三到四）」的窘境。

美國總統川普26日才剛宣布，將於4月2日開始對進口汽車課徵25%關稅，也讓市場開始擔憂歐洲的車業是否會受到衝擊，而針對車用領域，仁寶過去在「車用電子」領域已布局多年，而旗下主力客戶包括賓士、BMW等，而主力產品則包括ADAS（先進駕駛輔助系統）、ECU等，不過集團在美國用以布局車用市場的廠區，主要是2021年向集團夥伴泰金寶(9105)收購的印第安納州廠，因此外界認為該關稅目前對仁寶車用產線的影響不大。

至於仁寶旗下其他非美國地區的車用廠區，則以2023年時向同集團金寶簽約租下的墨西哥廠，以及2024加碼宣佈為滿足歐洲市場，因此新設的波蘭廠區，不過目前墨西哥廠區的營收貢獻並不大，而波蘭廠區才剛動工，最快也要今年第二季才會完工，因此外界評估美國總統川普此次祭出的「汽車關稅重拳」，並不會對仁寶造成太嚴重的影響。

仁寶 美國

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