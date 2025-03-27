快訊

陸行之揭川普25％汽車關稅衝擊 5大車商慘了、台積電受影響曝

黃子佼鞠躬盼復出？判決書「最小受害者僅10歲」 苗博雅念到哽咽

海軍中和艦與大陸漁船台中港外海擦撞 人員無傷

美光喊漲！記憶體族群士氣振 旺宏直奔月線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
記憶體大廠美光對通路發出公開信，表示將提高記憶體產品價格，雖昨夜美光股價隨科技股下跌2.18%，但台廠記憶體族群仍士氣大振。（路透）
記憶體大廠美光對通路發出公開信，表示將提高記憶體產品價格，雖昨夜美光股價隨科技股下跌2.18%，但台廠記憶體族群仍士氣大振。（路透）

記憶體大廠美光對通路發出公開信，表示將提高記憶體產品價格，雖昨夜美光股價隨科技股下跌2.18%；但台廠記憶體族群仍士氣大振，旺宏（2337）飛過月線，南亞科（2408）續漲站上5日線，華邦電（2344）開低走高，成為盤面抗空主力之一。

美光指出，在產能供需緊張下，看好記憶體產業成長將延續2025~2026年，故針對所有產品領域提高報價。由於全面漲價牽涉到不同品項及應用，諸多細節仍有待進一步確認，美光並未在發函內容中，說明具體漲幅及日期，但供應鏈預期，價格調漲將自第2季全面推動。

美光表示，受到AI相關應用與技術的需求迅速上升，反應外界對美光產品組合愈來愈感到興趣，且相關產品的關鍵技術能力非常重要，將依據產品的價值和投資報酬率來調整定價策略。

日前，因應輝達（NVIDIA）在GTC 2025宣布推出全新AI伺服器，美光剛宣布，成為全球首家且唯一同時出貨HBM3E及SOCAMM（小型壓縮附加記憶體模組）產品的記憶體廠商，這兩款產品專為資料中心AI伺服器設計。

其中，SOCAMM更是美光攜手輝達採用LPDDR5X記憶體並以先進封裝技術構裝完成的全新記憶體模組設計，凸顯美光在記憶體創新，獲得主要AI伺服器大廠肯定。

AI 伺服器 南亞科 旺宏 美光 華邦電 記憶體模組

延伸閱讀

美媒：輝達洽收購GPU轉租商Lepton 拓展雲端服務

英媒：中國新規殃及輝達晶片銷售 威脅5600億業務

IDC：全球半導體市場今年迎來成長 估年增11%

美光成全球唯一同時出貨HBM3E及SOCAMM廠商 鞏固領先地位

相關新聞

美光喊漲！記憶體族群士氣振 旺宏直奔月線

記憶體大廠美光對通路發出公開信，表示將提高記憶體產品價格，雖昨夜美光股價隨科技股下跌2.18%；但台廠記憶體族群仍士氣大...

達方：自行車新成長期來了

達方（8163）董事長蘇開建昨（26）日表示，自行車產業逐步好轉，3月起已看到客戶訂單回溫，看好今年自行車產業落底，公司...

倚天酷碁智慧移動商機俏

宏碁集團旗下倚天酷碁-創（2432）搶攻智慧移動商機，昨（26）日在台北國際自行車展發表多款全新電輔車與電動滑板車。展望...

信邦業績可望逐季增

信邦（3023）昨（26）日推出e-bike系統整合服務，加上跨入AI機器人零組件，今年將明顯出貨，以及半導體設備大單挹...

台灣大攜群聯 助企業 AI 升級

搶進企業AI市場，台灣大哥大（3045）昨（26）日宣布攜手群聯電子推AI2 x aiDAPTIV+地端方案，以共研、共...

興能高出擊 滿手新案

興能高（6558）昨（26）日舉行法說會，總經理謝祥豪指出，今年商務及電競產品應用有新專案，醫療客戶也恢復拉貨動能，加上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。