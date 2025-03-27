美光喊漲！記憶體族群士氣振 旺宏直奔月線

記憶體大廠美光對通路發出公開信，表示將提高記憶體產品價格，雖昨夜美光股價隨科技股下跌2.18%；但台廠記憶體族群仍士氣大振，旺宏（2337）飛過月線，南亞科（2408）續漲站上5日線，華邦電（2344）開低走高，成為盤面抗空主力之一。

美光指出，在產能供需緊張下，看好記憶體產業成長將延續2025~2026年，故針對所有產品領域提高報價。由於全面漲價牽涉到不同品項及應用，諸多細節仍有待進一步確認，美光並未在發函內容中，說明具體漲幅及日期，但供應鏈預期，價格調漲將自第2季全面推動。

美光表示，受到AI相關應用與技術的需求迅速上升，反應外界對美光產品組合愈來愈感到興趣，且相關產品的關鍵技術能力非常重要，將依據產品的價值和投資報酬率來調整定價策略。

日前，因應輝達（NVIDIA）在GTC 2025宣布推出全新AI伺服器，美光剛宣布，成為全球首家且唯一同時出貨HBM3E及SOCAMM（小型壓縮附加記憶體模組）產品的記憶體廠商，這兩款產品專為資料中心AI伺服器設計。

其中，SOCAMM更是美光攜手輝達採用LPDDR5X記憶體並以先進封裝技術構裝完成的全新記憶體模組設計，凸顯美光在記憶體創新，獲得主要AI伺服器大廠肯定。