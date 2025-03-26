信邦（3023）昨（26）日推出e-bike系統整合服務，加上跨入AI機器人零組件，今年將明顯出貨，以及半導體設備大單挹注，法人預估，今年業績可望逐季增長，營運再戰新高。

信邦參加台北國際自行車展，並推出一站式e-bike系統整合服務，展現在電動自行車系統整合領域的創新技術與服務實力。信邦在e-bike具備智能製造與連接技術，同時可以整合物聯網（IoT）技術，加上擁有維護系統與雲端服務，三大優勢可望推升電動自行車業績高度成長。

至於機器人方面，信邦是全球主要人形機器人供應商的合作夥伴，目前全球人形機器人主要客戶中已掌握三家以上，去年出貨20至30台，主要是試產，規劃今年出貨量將跳升至近千台，主要出貨集中在下半年，2026年業績將全面發酵。

信邦交貨的人形機器人除線束外，也提供關鍵連接器的開發，單台需求超過150顆，每顆單價將有2至3美元，單台產值對信邦營收貢獻可期，一旦人形機器人擴大發酵，信邦可望是零件主要受惠者。

在半導體方面，信邦先前只供應線束，後來跨入小型設備組裝，目前已有第二家半導體廠找上信邦，要求組裝大型機櫃，長寬高都是三米，要求以最高等級的無塵室來組裝，客戶要求信邦一個月出貨10台，因此信邦規劃在苗栗建立新廠，由於是很大的機櫃，單價很高，會帶動業績爆發。

信邦2月合併營收27.6億元，是同期次高，年增10.25%，月增0.03%；累計今年前二月合併營收55.19億元，年增5.88%。

信邦指出，2月合併營收與1月持平，係因春節假期後，中國大陸工廠作業人員才陸續返廠，影響產能。