倚天酷碁智慧移動商機俏

宏碁集團旗下倚天酷碁-創（2432）搶攻智慧移動商機，昨（26）日在台北國際自行車展發表多款全新電輔車與電動滑板車。展望後市，倚天酷碁看好自行車產業已過谷底，加上推出新產品及擴張新市場，期盼今年智慧移動業務營收雙位數增長，表現可望優於去年。

智慧移動業務2024年占倚天酷碁營收比重約10%至15%，主要外銷歐美市場，歐洲地區是業績最大來源，其中電動滑板車貢獻績約八成，另兩成以電輔車為主。

宏碁智慧移動事業處長蔡傑智指出，預期今年倚天酷碁電動滑板車及電輔車皆會成長，從目前自行車業界龍頭及客戶需求反饋看，產業庫存調整已到尾聲，2025年市場需求將優於去年。

蔡傑智分析，倚天酷碁過往智慧移動產品線多在年底及年初處於拉貨高峰期，惟目前來看，第2季需求也不錯，代表整體市場需求確實好轉。

他指出，倚天酷碁今年持續擴充智慧移動新產品，加上去年開始搶進軍中南美如墨西哥、巴西、智利及祕魯等新市場。在產業景氣好轉及新產品、新市場擴張下，今年智慧移動業務將有雙位數增長。