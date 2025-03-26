達方：自行車新成長期來了

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

達方（8163）董事長蘇開建昨（26）日表示，自行車產業逐步好轉，3月起已看到客戶訂單回溫，看好今年自行車產業落底，公司策略聚焦擴大下游出海口，並備好產能，預期2026年起自行車產業將進入新一波高成長期。

2025年台北國際自行車展昨天登場，達方攜手子公司太宇科技等展現先進的電池技術、車架研發與智慧製造實力，藉由集團資源整合與全球布局，提供全鏈整合製造方案的OEM／ODM服務，助力品牌客戶精準掌握市場趨勢。

為強化供應鏈布局，蘇開建表示，太宇正擴建越南新廠，預計2026年下半年投產，導入自動化設備與智慧管理系統，提升鋁合金與碳纖維車架的產能與品質。

蘇開建說，去年自行車產業面臨庫存調整壓力，今年3月後需求好轉，今年有望落底，明年迎來成長，集團正積極備妥產能，縮短供應鏈，預期未來三年綠能事業有望進入新一波高成長期。

另外，今年綠能事業透過內部體質調整，併購GROFA貢獻，以及綠能事業既有技術及製程，布局輕型載具電池、車架組裝等多元化策略，估計今年綠能的營收占比有望從去年三成朝35%至四成目標邁進，2026年營收占比有望回到40%至45%。

布局 綠能 自行車

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