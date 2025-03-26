楠梓電2024年每股賺4.28元
PCB廠楠梓電（2316）昨（26）日公告去年每股純益4.28元，董事會決議去年度盈餘每股配發現金股利0.5元，盈餘配發率僅11.6%，引發關注。
對於去年盈餘配發率偏低，楠梓電提到，去年受市況影響，本業獲利較不佳，盈餘配發率僅11.6%，主要是保留銀彈用於投資，盼相關投資能轉為獲利成長表現。楠梓電昨天股價漲0.35元、收45.5元，以去年配息0.5元計算，殖利率約1%。
楠梓電昨天公布的財報數據顯示，去年前三季累計淨利5.4億元；去年第4季歸屬母公司淨利約2.37億元，季增23%，單季每股純益1.28元，較去年第3季1.04元成長。
楠梓電重申，公司轉型成效浮現，樂觀看待2025年，伴隨AI／高速運算等應用蓬勃發展，挹注公司訂單能見度持續拉長。
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