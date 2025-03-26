興能高出擊 滿手新案

興能高（6558）昨（26）日舉行法說會，總經理謝祥豪指出，今年商務及電競產品應用有新專案，醫療客戶也恢復拉貨動能，加上新專案預計量產，非消費性領域也有工業及安全設備新案入手，預期今年營運將優於去年。

此外，興能高持續布局中大型電池及可置換式電池，前者去年已開始出貨，後者主要因應歐盟新法規，新專案將於今年陸續出貨。

談到接單動態，謝祥豪說，從消費性產品應用來看，商務及電競領域有新專案，醫療客戶也恢復拉貨動能，加上醫療領域有助聽器等新應用專案；非費性方面，工業應用及安全設備新案已陸續出貨，整體來看，興能高對今年營運正面看待。

至於新事業發展，興能高近年投入電池管理系統（BMS）、儲能管理系統等領域。其中，儲能管理系統將與第三方合作，預計在今年台北國際電腦展（COMPUTEX）對外亮相新進展。

興能高2024年消費性產品應用比重達83.5%，非消費性為16.5%，與前一年度差別不大；細部來看，藍牙及音樂耳機仍為最大應用、比重達40.8%，之後依序為電腦手機周邊28.3%、醫療器件7.6%、充電盒5.2%、物聯網5.1%、音樂播放器4.7%、穿戴裝置4.5%及其他3.8%。

興能高2024年毛利率18.79%，年增4.81個百分點，惟本業虧損3,525萬元，在業外收益助攻下，2024年稅後純益957萬元，較2023年轉虧為盈，每股純益0.1元。