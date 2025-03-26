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台通進補 獲雲端廠訂單

經濟日報／ 記者彭慧明黃晶琳／台北報導

台通（8011）搶搭國際重量級AI客戶通訊服務大商機報捷，將迎來亞馬遜AWS、微軟、Meta等大廠資料中心落地台灣所需訂單，營運大進補。

台通及旗下台灣智慧光網搶進AI雲端園區。AAM睿亞投資與新加坡Keppel（吉寶集團）、DDSP昨（26）日宣布攜手合作，負載容量超過80MW的Westwood數據中心，進駐A-Top新嶺雲端數據園區，打造國際級AI研發聚落，台通集團則為通訊服務商夥伴。

據了解，吉寶集團資料中心據點遍布全球，全球前八大雲端服務供應商（CSP）都是吉寶的客戶，目前亞馬遜（AWS）、微軟甚至Meta均可望自明年起陸續進駐Westwood數據中心。

台通是光纖線材公司，台通及鴻海則分別是光纖解決方案台灣智慧光網的前兩大股東，主要解決方案包含接取網路、光纖網路、安防監控、無線覆蓋、資訊安全，智慧感測應用等。

台通2024年營收24.9億元，毛利率19.1%；稅後純益4.07億元，每股純益2.43元，為近12年以來新高。前二月營收2.77億元，年增32.4%。法人看好，隨著台通擴大布局，攜手旗下台灣智慧光網搶進AI雲端園區，並提供亞馬遜、微軟等國際大廠資料中心落地台灣的通訊服務，有望為業績加分，營運進補。

「A-Top 新嶺雲端數據園區」總占地面積近七公頃，投資金額超過500億元，園區的資料中心可提供至少8kw/rack（含）以上規格，將助力台灣成為國際級AI研發聚落。Westwood數據中心進駐A-Top新嶺雲端數據園區，是吉寶集團在台建置的第一個資料中心。

吉寶規劃，首期建置負載容量約30MW的Uptime Institute Tier III等級資料中心，已與世界領先的雲端服務供應商簽訂長期合約，預計2026年第1季啟用，後續將繼續於園區擴大投資，預計Westwood數據中心總負載容量將達80MW。

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