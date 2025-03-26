訊連擬配息3.9元創近九年新高 配發率高達98%
訊連（5203）董事會26日決議去年盈餘分派案，每股擬配發現金股利3.9元，為近九年來新高，配發率高達98%，若以26日收盤價計算，現金殖利率約3.25%。
訊連去年合併營收20.68億元，年增10.9%，主要受惠Create B2C全年營收穩健成長帶動，毛利率85.9%，年增0.3個百分點，營益率8.6%，年增0.6個百分點；稅後純益3.15億元，較2023年同期大增41.7%，每股純益3.98元。
展望後市，訊連董事長黃肇雄指出，數位經濟與AI蓬勃發展，創造眾多商機，對訊連2025年營收與營業利益成長樂觀看待，新事業人臉辨識技術也有新斬獲，已獲美國司法單位、亞洲國際機場及東南亞政府部門等機構採用。
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