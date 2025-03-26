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跌不停…台揚吞第8根跌停、逾1.4萬張排隊賣不掉 網驚喊：真的慘

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
示意圖。圖／AI生成
示意圖。圖／AI生成

衛星通訊廠台揚（2314）遭打入全額交割後又列為處置股，連續8個交易日跌停綠登高掛，每天「開盤就收盤」；26日重挫至13.05元， 超過1.4萬張跌停賣單排隊，但僅成交654張，絕大多數都是賣不掉，統計8天股價跌掉17.05元，跌幅56.64%。

台揚18日起被列入全額交割股，股價自17日起跳空跌停，25日再遭處置，期間撮合作業採人工管制，每10分鐘一次，處置期為3月25日至4月9日，共10個交易日。

台揚26日以13.05元跌停板開出後鎖死到收盤，已是連續第8根跌停板，終場還有超過1.4萬張的跌停賣單，以台揚股本25.2億元計算，約有5.57%的股東排隊要賣股但卻是賣不掉。

台揚跌停深鎖，引來網友在PTT上議論，大喊，「真慘，買到這種的想跑都跑不掉」、「連逃都逃不了，真的慘，每天開盤就收盤」、「真的是賣不掉」、「沒人接手當然打不開」；也有人說，「還有得跌…」、「公司派大戶不出手接誰敢跟著砸錢」、還有人擔心，「會不會下市」、「沒增資，繼續虧，不就會下市惹」。

台揚2024年稅後淨損11.5億元，較2023年稅後淨損6.2億元擴大，每股淨損4.55元，是歷年最大虧損；台揚公告今年2月營收7,500萬元，年減49%，歸屬母公司業主淨損7,000萬元，每股稅後淨損0.28元；累計今年前2月營收1.68億元，年減40.6%，是歷史同期最低。

台揚股價連續重挫，引發市場關注，台揚發出最新聲明強調，去年因主要客戶出貨不順和提列存貨呆滯損失，儘管面臨短期挑戰，但基本面穩定；將透過私募及發行公司債注入資金，強化資本實力。

台揚日前在法說會上指出，布局開放網路（O-RAN）及低軌衛星多年，目前開放網路設備已打入歐、德、亞洲營運商，樂觀看待後續成長，低軌衛星已切入全球四大低軌衛星營運商中的兩家，已出貨關鍵零組件，今年搶進使用者終端，2026年要切入低軌衛星籌載，未來貢獻營收可望逐漸發酵，今年營運可望重返成長軌道。

PTT 低軌衛星 全額交割 法說會 跌停

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