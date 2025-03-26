神腦保守看AI手機 今年動能來自家電及自有品牌

手機通路商神腦保守看AI手機的帶動效果，預期國內通訊、平板市場已接近天花板，今年主要營運動能將來自家電市場的拓展，以及周邊設備、保健食品等自有品牌的成長。

神腦今天舉行法說會，發言人陳嘉麒表示，雖然這2年AI話題很夯，但現階段沒有辦法化為手機銷量的成長。

他分析，目前AI手機仍著重於修圖、翻譯等部分AI功能，這些功能多半舊的手機就能夠滿足，對於消費者換機的刺激效果並不明顯；其次，目前AI手機多屬中高階機種，如果要真的帶動銷量成長，必須進入中低階的大眾市場，量才會起來。

陳嘉麒引據產業市調機構的預測統計，2024年全台手機銷售量約503萬台，比起2023年的495萬台成長，他分析，這主要是3G關台後，消費者被迫升級，屬於一次性的帶動，根據市調機構預估，2025年全台手機銷量又會降回約485萬台。

陳嘉麒認為，國內通訊、平板市場已接近天花板，神腦本業希望維持穩健，今年比較大的營運動能，主要來自基期較低的家電市場拓展，目前神腦的家電業務呈現逐年雙位數成長。

神腦布局周邊設備、保健食品等自有品牌，也是接下來成長重點，尤其這塊毛利率高於代理通路業務，對獲利提升很有幫助。

神腦已公布2024年財報，全年營收新台幣323.07億元，年增3.3%，創下近7年新高；歸屬母公司淨利4.78億元，比2023年縮水32.2%，每股純益為1.85元，創下近4年新低。

陳嘉麒解釋，去年神腦本業表現持平，甚至有小幅成長，獲利衰退主因為轉投資的網通子公司神準去年營運不佳，獲利縮水。不過神準今年前2月營收25.7億元，年增27.2%，已經重回成長軌道，預期今年情況會有所好轉。