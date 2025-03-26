快訊

疑追求不成…桃園男持刀猛刺女同事後自傷 2人倒地滿是鮮血

癌逝議員李奕德出身百年老字號中藥房 家族5代懸壺濟世

中捷砍人凶手下跪 被害生父不領情：僅願以25萬和解「非常錯愕」

神腦保守看AI手機 今年動能來自家電及自有品牌

中央社／ 台北26日電

手機通路商神腦保守看AI手機的帶動效果，預期國內通訊、平板市場已接近天花板，今年主要營運動能將來自家電市場的拓展，以及周邊設備、保健食品等自有品牌的成長。

神腦今天舉行法說會，發言人陳嘉麒表示，雖然這2年AI話題很夯，但現階段沒有辦法化為手機銷量的成長。

他分析，目前AI手機仍著重於修圖、翻譯等部分AI功能，這些功能多半舊的手機就能夠滿足，對於消費者換機的刺激效果並不明顯；其次，目前AI手機多屬中高階機種，如果要真的帶動銷量成長，必須進入中低階的大眾市場，量才會起來。

陳嘉麒引據產業市調機構的預測統計，2024年全台手機銷售量約503萬台，比起2023年的495萬台成長，他分析，這主要是3G關台後，消費者被迫升級，屬於一次性的帶動，根據市調機構預估，2025年全台手機銷量又會降回約485萬台。

陳嘉麒認為，國內通訊、平板市場已接近天花板，神腦本業希望維持穩健，今年比較大的營運動能，主要來自基期較低的家電市場拓展，目前神腦的家電業務呈現逐年雙位數成長。

神腦布局周邊設備、保健食品等自有品牌，也是接下來成長重點，尤其這塊毛利率高於代理通路業務，對獲利提升很有幫助。

神腦已公布2024年財報，全年營收新台幣323.07億元，年增3.3%，創下近7年新高；歸屬母公司淨利4.78億元，比2023年縮水32.2%，每股純益為1.85元，創下近4年新低。

陳嘉麒解釋，去年神腦本業表現持平，甚至有小幅成長，獲利衰退主因為轉投資的網通子公司神準去年營運不佳，獲利縮水。不過神準今年前2月營收25.7億元，年增27.2%，已經重回成長軌道，預期今年情況會有所好轉。

AI 手機 神腦

延伸閱讀

每天壓力山大？原來「你住錯房」…命理師曝5大「壓力大」風水格局

天花板老鼠亂竄…美麗華「涓豆腐」傳食安疑慮 北市衛生局今稽查

鈊象（3293）買1送1沒了！專家解析法說4重點：不只賣遊戲、商業模式升級

DeepSeek V3升級 再掀震撼

相關新聞

跌不停…台揚吞第8根跌停、逾1.4萬張排隊賣不掉 網驚喊：真的慘

衛星通訊廠台揚（2314）遭打入全額交割後又列為處置股，連續8個交易日跌停綠登高掛，每天「開盤就收盤」；26日重挫至13...

投信押對寶！華碩印度53億貨款追回 股價力返月線

華碩（2357）追回印度雲端服務供應商53億積欠貨款，早盤股價彈升近3%，直接叩關月線，力圖收復全均線。

南亞科子公司減資18%

DRAM大廠南亞科（2408）昨（25）日公告，子公司南亞科技國際有限公司董事會決議辦理現金減資18.75%，並退還股款...

宏正強攻AI 三路並進

宏正自動科技（6277）近年積極搶進AI商機，打造AI語音、智慧空間管理、伺服器機櫃，三軌並進，登上2025 AI EX...

弘凱業務迎收割期

光電半導體整合方案供應商弘凱（5244）昨（25）日舉行法說會，總經理曾智宏表示，旗下車用EVO ICLED、車用抬頭顯...

立隆電改選 劉憶如任獨董

鋁質電容大廠立隆電（2472）昨（25）日舉行股東臨時會，全面改選董事，前財政部長劉憶如成為獨董。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。