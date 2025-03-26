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投信押對寶！華碩印度53億貨款追回 股價力返月線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

華碩（2357）追回印度雲端服務供應商53億積欠貨款，早盤股價彈升近3%，直接叩關月線，力圖收復全均線。

華碩於3月11日法說會中丟出遭印度伺服器客戶嚴重延遲支付應收帳款，導致上季認列53.51億元呆帳的震撼彈，隔日即爆出逾2萬張大量、股價重挫逾8%，且一度跌破600元大關、下探至595元。

此外，外資也持續站在賣方，所幸投信不離棄連日買超相挺，股價得以守住600關並拉抬5日線反轉向上。今日更在追回欠款消息激勵下，盤初一度衝過月線，目前暫高見662元。

展望後市，華碩預期，今年上半年PC及零組件與伺服器業務出貨將「先蹲後跳」。2025全年在輝達（NVIDIA）推出最新RTX50系列顯卡及微軟將終止支援Windows 10作業系統帶來換機潮帶動下，PC業務成長幅度優於市場均值，伺服器業務也以持續增長為目標。

此次列呆又追回的客戶為印度Yotta集團旗下企業，而Yotta集團為印度本土CSP廠，正積極擴張版圖。據外電報導，Yotta去年傳出向輝達大舉採購1.6萬顆GPU，總值高達5億美元。

伺服器 印度 華碩

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