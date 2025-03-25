南亞科子公司減資18%

DRAM大廠南亞科（2408）昨（25）日公告，子公司南亞科技國際有限公司董事會決議辦理現金減資18.75%，並退還股款，減資金額達3億美元（約新台幣99億元），以因應公司財務規劃。

南亞科昨天並未揭露子公司辦理現金減資細節。根據公開資訊，南亞科技國際有限公司是南亞科在2018年投資設立的境外子公司，由南亞科100%持股，當時投資金額在10億美元之內，目的是為降低外匯避險成本。

根據南亞科公告，此次南亞科技國際有限公司將辦理現金減資，減資金額為3億美元，預計消除股份300股，減資比率18.75%，現金減資後股本降為13億美元。

南亞科近期受惠DRAM市況逐步回穩，2月合併營收為22.73億元，攀上五個月來高點，月增5.1%，但較去年同期衰退25.51%。