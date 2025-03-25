宏致研發總部啟用 產能大增

宏致（3605）昨（25）日在桃園中壢過嶺廠區舉行研發總部大樓開幕暨啟用典禮，產能方面將提升至原精工中心的三倍，大幅強化市場供應能力與競爭優勢，同時為全台唯一具「一條龍設計與生產」能力的連接器大廠。

宏致董事長袁万丁表示，希望發揮台灣技術與人才優勢，培養頂尖的產品開發、精密模具設計與製造人才，打造世界級技術團隊，朝五大企業精神「客戶服務、技術落實、營利創新、員工關懷、環境永續」邁進。

隨著大樓啟用，產能將提升至原精工中心的三倍，全面導入JIT即時生產、無人自走車與自動倉儲系統，透過智慧物流與高效生產，提升生產彈性，降低人工作業比例。技術方面，近年全力開發雲端運算伺服器所需之PCIe Gen 5及Gen 6高速連接器，設計開發從GB200拓展至GB300架構所需的高速連接器，以確保技術與競爭優勢。