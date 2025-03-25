快訊

晴朗熱爆高溫飆35度以上 吳德榮：周五轉冬天至少溼冷3天

退伍男與家人鬧翻遠走他鄉 2年後教召找嘸人成通緝犯

一句武統 風聲鶴唳 國人開啟「自我言論審查」

宏致研發總部啟用 產能大增

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

宏致（3605）昨（25）日在桃園中壢過嶺廠區舉行研發總部大樓開幕暨啟用典禮，產能方面將提升至原精工中心的三倍，大幅強化市場供應能力與競爭優勢，同時為全台唯一具「一條龍設計與生產」能力的連接器大廠。

宏致董事長袁万丁表示，希望發揮台灣技術與人才優勢，培養頂尖的產品開發、精密模具設計與製造人才，打造世界級技術團隊，朝五大企業精神「客戶服務、技術落實、營利創新、員工關懷、環境永續」邁進。

隨著大樓啟用，產能將提升至原精工中心的三倍，全面導入JIT即時生產、無人自走車與自動倉儲系統，透過智慧物流與高效生產，提升生產彈性，降低人工作業比例。技術方面，近年全力開發雲端運算伺服器所需之PCIe Gen 5及Gen 6高速連接器，設計開發從GB200拓展至GB300架構所需的高速連接器，以確保技術與競爭優勢。

連接器

延伸閱讀

布局伺服器高速傳輸 宏致電子建研發總部貢獻3億產值

宏致第1季 EPS 上看1.5元

東京精品購物「銀座・和光」 Seiko手錶聖地、珠寶與藝廊的雅緻品味

宏致法說會／上半年以雲端通訊產品表現最強 可望年增50%

相關新聞

南亞科子公司減資18%

DRAM大廠南亞科（2408）昨（25）日公告，子公司南亞科技國際有限公司董事會決議辦理現金減資18.75%，並退還股款...

宏正強攻AI 三路並進

宏正自動科技（6277）近年積極搶進AI商機，打造AI語音、智慧空間管理、伺服器機櫃，三軌並進，登上2025 AI EX...

弘凱業務迎收割期

光電半導體整合方案供應商弘凱（5244）昨（25）日舉行法說會，總經理曾智宏表示，旗下車用EVO ICLED、車用抬頭顯...

立隆電改選 劉憶如任獨董

鋁質電容大廠立隆電（2472）昨（25）日舉行股東臨時會，全面改選董事，前財政部長劉憶如成為獨董。

宏致研發總部啟用 產能大增

宏致（3605）昨（25）日在桃園中壢過嶺廠區舉行研發總部大樓開幕暨啟用典禮，產能方面將提升至原精工中心的三倍，大幅強化...

陸CCL廠喊漲 台廠觀望

近期國際銅價上漲銅箔基板（CCL）廠商生產成本大增，業界說目前產業未步入傳統旺季，需求尚未顯著拉升，僅有陸資廠喊漲，台廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。