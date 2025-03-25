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立隆電改選 劉憶如任獨董

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

鋁質電容大廠立隆電（2472）昨（25）日舉行股東臨時會，全面改選董事，前財政部長劉憶如成為獨董。

立隆電今年改選九席董事，其中五席為獨立董事，任期將至2028年，股東臨時會選出的新任董事為琪發企業代表人吳志銘、張正弘、柯興樹、廖年亨；新任獨立董事為林奇威、魏鎮炎、郭幸世、劉憶如、黃玟心。

最受矚目是劉憶如當選獨董。立隆電表示，新增兩位女性獨董加入董事會，希望能藉重劉憶如等財務金融專業，強化公司治理。

立隆電日前已公布去年財報，全年營收104.86億元，營業毛利32.34億元，營業利益18.74億元，歸屬母公司業主淨利11.55億元，每股純益7.01元，董事會決議去年度盈餘每股配發現金股利3.1元。立隆電昨天股價收平盤90元。

股東臨時會 財報

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