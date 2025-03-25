光電半導體整合方案供應商弘凱（5244）昨（25）日舉行法說會，總經理曾智宏表示，旗下車用EVO ICLED、車用抬頭顯示器（HUD）、智能穿戴及遊戲電競等四大產品迎來收割期，並將持續維持高毛利率，預告毛利率約落在40%至50%區間。

他強調，今年將持續深耕汽車應用及智能感測領域。其中，在車用市場EVO ICLED技術已獲得一階（Tier1）客戶認可，主要用於車內氛圍燈和充電樁，單價最高，此外，車用HUD光源訂單將在第2季開始出貨，每月預計可達百萬顆。

智能穿戴市場布局方面，OTS訂單亦在第2季開始出貨，累計出貨將達百萬顆。未來，弘凱將重點在車用技術的突破，著重在智能座艙周邊技術的內視應用升級，並從元件與軟硬體整合系統的方向延伸，提供符合車內通訊協議的整體解決方案。

海外布局方面，將深化在歐洲市場的布局，並加速進入韓國和印度市場。

弘凱強調，旗下產品持續維持高毛利率，約落在40%至50%區間，今年將布局下一代智慧座艙及車外照明系統，並計畫加強ICLED技術的應用，目標是拓展至智能照明系統控管方案，實現設計簡化和快速傳輸，應對新一代智慧座艙照明的需求。

談到南通新廠進度，曾智宏表示，正在加速推進中，廠房設備將於4月進行調試，5月至6月將開始少量試產，該廠預計在今年第4季正式量產，第一階段的月產能達2億顆，是目前深圳廠的兩倍，未來可擴充至四倍。

弘凱表示，未來南通新廠將優先生產感測元件及高階EVO系列ICLED車用產品，深圳廠則專注基礎型產品生產。

曾智宏並提到，弘凱去年底加入矽光子聯盟，將整合微小化LED技術與雷射專長，拓展光電整合領域的技術優勢。