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欣興6月17日召開股東會 無選舉案

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

PCB載板廠商欣興（3037）25日公告6月17日召開股東會，今年度無選舉案。

欣興公告董事會決議召開114年股東常會股東會召開日期為6月17日，股東會召開地點為住都大飯店（桃園市桃鶯路398號），召集事報告事項包含（一）本公司一一三年度營業概況（二）本公司審計委員會一一三年度查核報告（三）本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形（四）本公司一一三年度對大陸投資情形（五）國內無擔保普通公司債發行情形（六）本公司與旭德科技股份有限公司（8179）進行簡易合併案。

欣興股東會預計承認事項包含（一）本公司一一三年度營業報告書及財務報表（二）本公司一一三年度盈餘分派表，另外討論事項（一）擬修訂本公司章程部分條文（二）提請股東會許可本公司董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為。

欣興 股東會

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