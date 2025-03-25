宏正強攻AI 三路並進

宏正自動科技（6277）近年積極搶進AI商機，打造AI語音、智慧空間管理、伺服器機櫃，三軌並進，登上2025 AI EXPO Taiwan，秀三大核心技術。

宏正表示，AI科技以前所未有的速度改變世界，宏正最新的AI應用技術，開啟智慧生活與企業運作的新篇章，2025 AI EXPO博覽會將於今（26）日起至28日在臺北圓山花博爭艷館舉辦，宏正將秀出三大核心技術，探索AI在語音應用、智慧空間管理以及AI伺服器的高效能運算領域的突破與創新發展。

近年隨著AI技術發展，宏正認為，AI語音技術正在重塑我們與科技的互動方式，宏正打造「宏正優聲學 - AI VOICE」，提供標準在地AI語音合成服務，支援台語、國語、英語，不僅超越傳統的文字轉語音（TTS）服務，更以逼真的語音表現，已經導入廣播媒體、百萬級Youtuber內容製作、客服應用系統。

此外，宏正近年透過併購也跨入機櫃產品，宏正表示，AI技術普及，企業對於高效能運算的需求不斷增加，ATEN推的AI伺服器機櫃，專為中小企業設計，打造高效能、低成本解決方案。

宏正觀察，現代工作環境中，空間管理的重要性與日俱增，宏正推出ATEN RBS空間預約系統，透過AI與物聯網技術，打造智慧高效的辦公與協作環境。企業辦公室、共享工作空間，或是大型會議中心，均可有效提升資源利用率，讓AI助理上線，精準管理每一個空間，讓空間運作更智慧、更流暢，提升協作效率。

宏正近期營運回溫，受惠三相PDU產品接獲機房以及政府專案，帶動2月營收年增72.4%，累計前兩個月營收7.58億元，年增2.33%。

宏正觀察，市場已逐漸回溫，期待成長態勢持續，帶動2025年營收成長。