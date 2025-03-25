大眾控 攻光通訊商機

大眾控（3701）搶攻光通訊商機，光通訊模組業務目前占其營收比重約達五成，受惠於客戶持續拉貨400G、800G產品，大眾控內部設定二年內光通訊營收成長一倍，四年後再翻一倍。為因應龐大訂單的需求，新設的馬來西亞一廠將於今年第3季開始出貨，二廠則將在2027年初量產，屆時整體產能將翻倍成長。

大眾控光通訊模組最大客戶為美系廠商，受惠大客戶近年需求持續向上，2024年大眾控光通訊業務占營收比重已達48%，是公司最大的營收來源，其次則為工控／汽車占22%、航海電子占16%、衛星應用占9%、智慧城市占5%。

大眾控董事長簡民智指出，大眾控光通訊模組包含400G、800G、1.6T及3.2T，在全球市占率約達18.7%，隨著新產能逐步開出，800G及1.6T產品線出貨持續擴大，預計到2025年底時，大眾控在全球光通訊模組市占率將達兩成，2028年挑戰突破三成。

值得一提的是，為改善利潤空間，大眾控去年光通訊業務改以寄銷模式為主，雖然此舉會影響部分營收，但有利毛利率提升，對獲利將帶來正面幫助。大眾控預期，在改變業務型態後，加上其他業務的回溫，今年毛利率有望提升到15%至18%區間，優於去年水準。

因應業務模式改變，大眾控今年在光通訊業務將持續擴大接單400G，此外，大眾控旗下的強固電腦廠攸泰科技在海事應用回溫下，預期今年營收相對去年也將大幅增長。整體而言，大眾控預計今年整體營收較去年成長，且在毛利率提升下，獲利成長幅度將更大。

此外，因應光通訊龐大需求，大眾控去年已宣布在馬來西亞新山投資設廠，總計有兩個廠房，總投資金額約5,000萬美元（約新台幣16.54億元），其中一廠區將在今年7、8月開始量產。