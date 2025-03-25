中興電法說會／GIS 有望打入半導體大廠供應鏈 出貨美國指日可期

中興電（1513）25日召開法說會，中興電表示，目前在手訂單393億元，3月也取得35億元的新訂單，且在兩廠改建、增建後，今年產能可提升20％，GIS國際市場開發會以日本為優先、美國次之，並透過短交期的優勢，有望打進半導體晶圓廠供應鏈，預期3至5年後可貢獻公司10％以上的營收。

針對今年營運概況，中興電指出，重電業除了受惠台電強韌電網計畫外，還有台電能源開發計畫，2025年到2035年預計有7,889億元，將帶來的龐大的商機。另，水力抽蓄發電設備和離島發電也會是爭取的重點訂單之一，其中中興電在蘭嶼、綠島等離島發電機組將在今年完工，未來尚有36部機組待汰舊。

此外，其他各事業單位亦可同步成長，受惠於國際大廠於台設置電子數據機房及AI研發中心增加，發電機既空調業務業務預期今年可成長15%，其中同步工研院完成磁浮離心式冰水主機商品化，節能效率高達30至40%，成為公司推動市場主力產品，今年有望隨國家隊銷售東南亞。

嘟嘟房事業也可持續成長，去年營收33.76億元，年增16.8%，今年預期營收可達36億元，並逐步從中興電工切開，預計2027年上櫃。整體而言，今年預期可有雙位數成長，海外營收占比亦有望年增20％。

GIS海外市場布局上，中興電指出，首站布局以日本為主，並計劃切入當地的電能市場，相關作業進行中，美國市場則是半導體晶圓大廠赴美擴大投資，而中興電GIS產品是可以跨入半導體公司，有機會隨著半導體廠出貨至海外。

產能方面，中興電指出，嘉義廠已經完成廠房改建，預估4月可自動化焊接與AI報價系統提升生產效率，拿到使照，林口廠也完成1,880坪倉庫擴建，產線順暢度有所提升，預估今年產能可提升20%。明年則不再投資興建廠房，但會透過自動化焊接與AI報價系統提升生產效率，產能可再提升15%至20%。

另，針對缺工問題，中興電指出，目前開放允許正規考照，將透過越南勞工來訓練補足，預期受訓後的外籍移工會加入，下半年會較上半年成長。

氫能事業方面，中興電指出，已在台灣自主開發，並取得加氫站業務，包括氫能巴士已取得訂單，研發支出大幅下降，今年有機會損平。

法人認為，今年下半年台電拉貨速度增快，加上缺工問題有望緩解，預期下半年的營運會有漂亮的表現，給予正向評等。