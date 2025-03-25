展碁國際法說會／大搶 AI 雲端商機！去年營收突破255億元創新高

展碁國際（6776）25日召開法人說明會，分享2024全年營運成果，受惠於多元品牌代理效應、商用市場電腦銷售強勁、AI產品需求旺盛以及軟體訂閱業績穩健成長，全年合併營收達新台幣255億元，較去年同期成長12%，創下歷年新高。全年毛利為16.65億元，年增8%；稅後淨利達3.35億元，每股盈餘為4.11元。

展碁國際持續優化產品組合與代理品牌，同時加大在AI與雲端解決方案的投入，2024年成功取得Lenovo全產品線代理權，以及小米全產品線在電商通路的獨家代理，進一步鞏固在資訊與消費性電子產品市場的領導地位。同時，展碁國際成為Amazfit穿戴裝置台灣獨家代理商，並代理Anker家電旗下Eufy家電產品，帶動生活科技產品業績顯著增長，家電類別營收年增達19%。

此外，展碁國際積極布局系統整合與雲端軟體服務，系統設備整合業務年增23%，商用軟體訂閱服務亦持續攀升，其中微軟與Adobe訂閱業績皆表現亮眼。展碁國際也持續擴大夥伴經濟，2024年亦投資電子零組件通路商捷毅國際，看好未來AI高效能運算及雲端資料處理等應用需求增長，將推升電子產業生產動能。

展碁國際看好AI應用與DIY組裝市場的成長潛力，2025年將以AI應用與創新服務為核心，將導入更多AI相關商品與創新服務，並擴大加值型產品的市場推廣，藉由NVIDIA（輝達）新一代晶片的推出，搶攻高階硬體應用商機。同時，展碁國際持續拓展消費性電子與家電市場，並深化在地服務據點，並於今年3月中在南港LaLaport開設任天堂授權商品旗艦店，提供消費者更豐富多元的產品與服務體驗，穩健拓展市場版圖，持續挹注營運成長動能。