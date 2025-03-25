弘凱法說會／2024年 EPS 2.46元 兩大領域驅動未來成長

光電半導體整合方案供應商弘凱光電（5244）25日於法說會中談今年展望，總經理暨發言人曾智宏表示，公司將持續深耕汽車應用及智能感測領域，深化ICLED技術，布局下一代智慧座艙及車外照明系統，並計畫加強ICLED技術的應用，目標是拓展至智能照明系統控管方案，實現設計簡化和快速傳輸，應對新一代智慧座艙照明的需求。

弘凱2024年財報，全年營收8.6億元、年減2.4%，稅後淨利1.7億元，年增2.6%，每股稅後盈餘2.46元，董事會同時決議配發現金股利1.5元。

曾智宏表示，儘管2024年全球PC與NB市場復甦緩慢，並受到中國大陸的總體經濟影響使車載市場銷售保守，對公司去年營收造成影響，但弘凱憑藉在ICLED等產品上的技術領先優勢，以及不斷優化的生產運作效率，公司成功維持了毛利率和營業淨利水準，並實現了EPS的成長目標。

弘凱目前已與多家國際知名車廠展開合作，積極導入相關解決方案，未來也將將控制方案延伸至車外飾燈，以滿足流線型設計的需求，公司新開發的側發光LED產品具備薄型化、輕量化及環保優勢，同時還有針對自動駕駛系統的天青色系列產品，滿足市場對燈光控制及環保設計的要求。

此外，弘凱也在不可見光產品領域持續深耕，積極布局IR（紅外線）、ToF（飛行時間測距）及穿戴應用感測元件等新產品。公司在ToF技術方面已取得成果，並成功應用於智能門鎖及智慧家電市場，未來有望擴大市場占有率。

弘凱補充，與客戶合作開發的光學編碼器目前已小量出貨，應用於伺服馬達及精密運動控制系統中，反響良好。隨著智能穿戴設備需求的增長，公司也在積極發展高感度PPG心率傳感器，及業界最小的OTS光學追蹤傳感器，這些產品具備低功耗特性，廣泛應用於智能手錶。