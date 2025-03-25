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好多人點火 股王股后喊衝、聯發科攀高 ing

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
信驊董事長林鴻明。聯合報系資料照
信驊董事長林鴻明。聯合報系資料照

川普關稅態度軟化，美股強彈、台股跟漲，股王信驊（5274）、股后世芯-KY（3661），以及權值二哥聯發科（2454）等千金俱樂部成員皆各擁題材不缺席；其中，信驊受法人看好營運後市，盤初最高觸及3,515元、叩關月線，扮演領頭羊。

股王信驊近期股價壓在5日線下低檔整理，25日一早多頭趁勢反撲，一度站上月線。法人指出，信驊在伺服器市場同時掌握傳統伺服器及AI伺服器的伺服器遠端管理晶片訂單外，加上橋接晶片及資安晶片（PFR）等新款產品開始量產出貨，讓信驊成功掌握傳統及AI伺服器兩大商機的關鍵，今年業績不僅有望較去年大幅增加，且獲利有機會挑戰新高。

信驊今年前兩月營收13.1億元、年增100.2%，改寫同期新高。法人估計，信驊第2季營收落在17~18億元水準，呈現季減，主因首季基期高，惟因產品組合良好，毛利率可望達65~66.5%。

股后世芯-KY股價自2月中旬以來持續向下震盪整理，波段跌幅逾2成，25日盤中受股王信驊激勵彈升逾5%，挑戰重返月線。

世芯-KY去年合併營收達519.76億元創新高，也是首度年營收突破500億元大關；惟今年受美系雲端服務供應商（CSP）的相關產品已進入生命周期尾聲，新一代產品仍待明年才放量，正處於大客戶產品轉換過渡期影響。

法人指出，世芯今年營收展望預計營收將下滑10％~20％，不過毛利率可望改善，獲利表現仍有機會與去年持平。世芯-KY 2月合併營收36.06億元，月增10.6％、年增11.2％，前2月合併營收68.67億元、年增3.7％。

台股權值二哥聯發科連兩日獲外資回補買超，早盤穩漲逾3%，暫高見1540元，攀上3月最高價。

聯發科與輝達（Nvidia）攜手打造的個人AI超級電腦「DGX Spark」，即日起開放預購，售價3999美元，業界預估最快5月或今夏開始出貨。據悉，DGX Spark預購人氣旺，隨著預購起跑，意味相關產品邁入商品化，主要晶片供應商聯發科AI布局大邁步，業績增添動能，是最大贏家，台積電（2330）、緯創（3231）、華碩（2357）等相關協力廠也沾光。

世芯 信驊 營收

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