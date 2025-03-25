台灣精材掛牌大漲近倍 中籤紅包好大、開盤賣可賺3.4萬元

台灣精材（3467）25日以每股35元掛牌上櫃，一開盤就跳空以69元開出，上漲34元，漲幅97.14%，中籤的投資人開盤就賣的話，可賺進3.4萬元，大賺近1張，盤中蜜月行情勢，大漲逾8成。

台灣精材1997年9月成立，為全球少數可提供半導體設備中所需高純度耗材零組件者，主要產品包括陶瓷、石英、矽等三大類，客戶涵蓋全球半導體大廠；產品主要應用在半導體前段製程中的蝕刻與薄膜等製程，包括陶瓷材料的氧化鋁、氧化鋯、氮化矽、碳化矽陶瓷等。

台灣精材具備自主精密陶瓷材料研發製作、加工表面處理及清洗等一站式整合關鍵製造技術，2014年取得世界第一大半導體設備製造商認證通過；展望未來，隨著AI、高效能運算、數位化、電動化帶動半導體市場成長，將催生半導體設備零組件需求。

台灣精材去年營收6.17億元，年增9.6%，主受惠於人工智能（AI）和高效能運算（HPC）的需求攀升，去年營業毛利1.13億元，營業利益2,580.6萬元，稅後純益2,885.2萬元，每股純益1.02元；董事會通過，去年度盈餘每股擬配發0.9元現金股利，配息率為88.2%。

台灣精材今年2月營收0.53億元，年增17.93%，累計前2月營收1.03億元，年增16.55%；展望未來，除持續深耕與國際半導體大廠策略合作夥伴關係，開拓新商機，提高市場占有率外，將透過五大主線定調成長策略，首先，開發新世代創新陶瓷材料，積極布局更先進製程的新商機。

台灣精材上櫃順利拉開蜜月行情序幕，早盤以69元開出，漲幅97.14%，中籤者獲利紅包豐頗豐，盤中漲幅逾8成。