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宏致第1季 EPS 上看1.5元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

連接器廠商宏致（3605）受惠處分業外轉投資公司大地電氣的部分股權，加上本業獲利持續向上，法人預估，今年本季每股純益（EPS）上看1元至1.5元，全年業績可望逐步上升。

宏致自2014年開始投資大陸大地電氣，當初主要瞄準大陸車用市場，後來因為策略考量，2016年公告終止增加投資，目前持股逾17%。

根據大陸北交所公告，昆山宏致是在3月12到18日透過集中競價減持大地電氣189萬股，減持金額人民幣5,164萬元，減持後，昆山宏致持有約1,635萬股，持股比例約17.31%，法人估計，該筆處分將挹注宏致第1季每股純益約0.8元至1元。

宏致先前表示，今年上半年將以雲端通訊產品表現最強勁，可望年增50%，工業產品也可望年增30%，電腦消費電子相關產品將成長5%至10%，汽車產品則持續衰退；看好今年整體業績展望，由於高毛利率的雲端通訊產品占比持續提升，今年獲利同步看增。

宏致2024年產品營收占比中，工業占22%、雲端通訊18%、汽車6%、電腦與消費電子54%。毛利率方面，雲端通訊產品平均35%，汽車不到10%。

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