永豐實總座李宗純去世

永豐實（6790）昨（24）日公告，總經理李宗純逝世，得年58歲。永豐實並指派副總經理陳亭蓁暫代總經理職務，未來人事安排將依董事會決議辦理。永豐實表示，營運各項事務正常推進，決策與業務運作未受影響。

永豐餘集團昨日接到李宗純驟逝的消息，全公司上下感到哀痛，並且向其家屬致上誠摯的慰問。永豐餘與永豐實將協助家屬成立治喪委員會，處理後續相關事宜。

李宗純同時也是永豐餘子公司永豐餘生活用紙（揚州）董事長，以及永豐實子公司永豐餘投資法人董事，公司表示，將待法人董事改派。

永豐實為台灣家用消費品的領導品牌，旗下有「五月花」、「柔情」、「得意」等家庭用紙品牌，潔品方面則有「橘子工坊」、「植淨美」等知名品牌，生產與銷售橫跨兩岸，有清水、楊梅、昆山、揚州等四大生產基地。