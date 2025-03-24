大武山取得福記經營權

蛋品加工業者大武山（6952）宣布，取得食品加工業者福記51%股權，掌握經營權拓展下游蛋品加工業務擴大營運規模。

大武山昨（24）日董事會決議通過以3.82億元向國興畜產（國興）取得福記冷凍食品（福記）51%股權及兩席董事，福記公司將成為大武山旗下子公司，預計4月1日正式併入財務報表。

大武山透過福記股權投資，正式跨入食品加工服務，擴大集團產品佈局，為公司成為國內第一大專業蛋類產品的目標，立下新的里程碑。

大武山目前擁有全國最大蛋雞牧場，蛋雞總飼養量逾百萬隻，雞蛋年銷量超過2億顆。公司為因應國內蛋價波動壓力，除持續伺機併購國內牧場外，並積極進行垂直整合，擴大蛋品市佔率與產業影響力。

大武山昨日董事會決議向國興公司，取得福記公司51%股權，布局下游食品加工業。預計今年第2季完成所有交易流程，為公司整併下游計畫再下一城。