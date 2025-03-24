雙鴻、奇鋐 高盛按讚

台股大盤近日受川普關稅政策影響，電子股表現疲弱，但高盛於最新報告中表示，散熱廠隨著液冷營收占比持續提升，後續整體營運有望繳出亮眼表現，因此給予雙鴻（3324）「買進」評等，目標價894元，同時給予奇鋐「買進」評等，目標價772元。

高盛表示，雙鴻隨著下一代機架級AI伺服器加速導入，以及液冷滲透率提升，液冷解決方案將成為2025年營收成長的主要動能，且隨著液冷相關毛利率持續優化，將改善整年毛利表現。另外，除AI伺服器外，VGA業務的成長也持正面看法，主因為新一代產品已開始量產。

雙鴻為雲端服務業者（CSP）與企業客戶提供完整的液冷產品組合，並具備打造客製化產品的能力。高盛對雙鴻液冷業務的加速成長持正面看法，預期液冷業務在2025年的營收占比將提升至43%，相較2024年的14%大幅成長。

另外，高盛說，雙鴻目前泰國、台灣與廣州皆設有液冷產能，其中大部分產能位於泰國廠。管理層表示，計劃持續擴增泰國產能，以提供完整的液冷解決方案。

奇鋐2月營收年增45%，月營收也呈現持續成長趨勢。高盛指出，管理層對未來成長仍持正面看法，主要受惠於液冷滲透率持續提升，隨著每個AI伺服器機架的運算密度增加，以及液冷零組件與配置的擴大，同時透過多元產能布局，提供客戶在生產據點選擇上的彈性。

高盛認為，AI伺服器的彈性設計也將帶動液冷方案的單機價值提升。例如GPU採用插槽式設計，雖然冷板的數量未改變，但需要使用更大的內部匯流排與更多的QD來連接每個獨立冷板，且由於客製化程度更高，整體布局設計也更複雜，進而推動液冷單機價值增加。