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傳對等關稅限縮…經濟可免衰退 美股道瓊漲近600點、那指勁揚2.27%

宣導活動倒數 抽獎大幅加碼

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

「臺灣創新板宣導獎勵活動」進入倒數計時，臺灣證券交易所表示，3月抽獎活動火力全開，大手筆加碼送出50支iPhone 16 Pro Max，中獎率超高，請投資人把握機會，趕緊簽署新版「臺灣創新板上市有價證券風險預告書」。

為提升投資人對創新板投資風險認識，並強化市場交易安全性，證交所持續推動自然人投資人簽署新版「臺灣創新板上市有價證券風險預告書」。

本次活動推出以來廣獲投資人響應，為回應市場熱烈參與，證交所3月特別將原定抽出的 iPhone 16 Pro Max數量由四支大幅加碼至50支，提高中獎機會。抽獎贈品除iPhone 16 Pro Max外，還有800元、500元多品牌即享券等超多好禮，證交所說，完成風險預告書簽署後，愈早登錄參與活動，將可獲得愈多次抽獎機會。

活動登錄步驟簡單又快速，登錄抽獎時不需上傳創新板風險預告書畫面截圖，中獎後接獲E-mail通知再提供即可，輕鬆參加、快速抽獎。

iPhone 16 創新板

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創新板宣導活動 可抽i16

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