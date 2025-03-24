證交所曝光15類詐騙手法

為提升投資人對詐騙的防範意識與警覺性，臺灣證券交易所於去年8月建置「反詐騙聯防行動專區」，目前規畫15種類型詐騙手法，讓證券商可依個案勾選相關類型，系統將自動新增對應的提醒與警語，降低受害機率。

隨科技發展，詐騙手法日益精密，不僅傳統的電話詐騙猖獗，還衍生出數位詐騙，甚至運用人工智慧（AI）技術與Deepfake變臉等新型手法，民眾稍有不慎便可能落入陷阱。

根據內政部警政署165打詐儀表板數據顯示，近來每月詐騙件數及金額雖逐步下降，但詐騙案件仍時有所聞，顯示識詐教育的推廣需持續深化，透過廣泛宣導與實務案例分享，提升全民防詐意識與應對能力，進一步降低受害風險。

證交所大力推廣「5D反詐行動」，並於公開資訊觀測站設立「反詐騙聯防行動專區」，讓投資人能夠更清楚辨識詐騙集團的常用手法及媒介，快速區分詐騙類型，投資人須與時俱進，不斷提升識詐能力。

「反詐騙聯防行動專區」目前規畫15種類型的詐騙類型，包括高齡詐騙、推介或診股詐騙、徵才詐騙、IPO申購詐騙、競價拍賣詐騙、港仙股詐騙、恐嚇威脅詐騙、捏造或虛構之交易模式詐騙、地下期貨詐騙、虛擬資產或加密貨幣詐騙、交友詐騙、人頭帳戶詐騙、非法代操詐騙、未上市櫃股票詐騙以及其他。