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築間展店 推新鍋物品牌

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

國內連鎖鍋物業者築間（7723）餐飲集團看好年產值超過400億元的火鍋商機，繼「築間幸福鍋物」、「有之和牛鍋物放題」及「築間麻辣火鍋」後，再推出全新鍋物品牌「芡芳石頭火鍋」，2025年上半年目標開出十家分店；隨品牌及展店數擴大，今年業績有望比2024年好。

築間去年全年合併營收57.84億元，創下歷史新高，每股純益4.06元。築間集團表示，隨著市場版圖穩健擴張，集團將靈活調整新舊品牌的雙線發展策略，持續推動街邊店以及百貨商場的門店布局，擴大品牌聚落，提升集客效益，並進一步穩定香港與日本等海外市場營收表現。2025年以雙位數展店為目標，持續推動展店計畫。

隨著海內外餐飲市場版圖持續發展，築間將適時調整、優化營收結構，並強化資源集中管理策略，降低營運成本，提升集團獲利能力，以維持集團長遠發展的成長動能。

「芡芳石頭火鍋」首店選在台中市文心路二段緊鄰市政府及捷運市府站，4月2日開幕；築間集團表示，芡芳石頭火鍋」定位為中平價的石頭火鍋，瞄準外食上班族和家庭客為主要客源。

展望未來，築間將積極優化營收結構，進行高價位品牌的調整，並鎖定主力消費客群，集中在中價位品牌的市場拓展。

隨著「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「繪馬別邸」、「築間酸菜魚」、「築間燒肉本命」、「朴庶韓國烤肉」等中高價位品牌的市場版圖擴張，帶動來客數與翻桌率成長，將穩步提升集團營收表現。

火鍋 營收

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