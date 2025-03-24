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富邦媒搶媽祖遶境商機

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

2025年媽祖遶境即將啟程，這場年度盛會將吸引數十萬名信眾共襄盛舉。富邦媒（8454）旗下momo購物網指出，現在年輕族群參與比率提高，信仰不再只是傳統儀式，更結合潮流穿搭與科技應用，成為彰顯個人風格與文化認同的方式。

momo購物網指出，今年遶境不僅參與人數創歷史新高，還首度導入定位技術，「大甲媽祖」、「白沙屯GPS」兩款App提供鑾轎即時定位，大幅提升參與便利性與互動體驗。momo觀察站上「媽祖聯名商品」搜尋量年增超過50%，顯示「信仰文化」正快速轉化為兼具潮流、情感與收藏價值的熱門商品領域。

momo因應趨勢推出「信仰x潮流」主題專區，販售多款媽祖聯名金飾、文創紀念品與限定服飾，掀起新一波「信仰經濟」風潮。

momo指出，除傳統信眾，近年來年輕族群的參與比例明顯提升，將遶境視為自我挑戰、心靈淨化的儀式。許多信眾除重視傳統參拜儀式，更講究隨身庇護信物，並認為「信物貼身，庇佑更強」，「開運金飾」銷售年增突破60%，不但有媽祖造型黃金墜子，還有白沙屯媽祖授權聯名的金條與擺飾。

今年媽祖遶境首度引入可定位的App，「信仰結合科技」的風潮下，Z世代重視「個性化信仰表達」，參與者分享社群媒體，讓信仰變更具辨識度與時尚感。許多知名服飾品牌推出多款「媽祖聯名潮流服飾」，融合「媽祖」設計圖像、「保庇」字樣及傳統符號等元素，成為年輕信眾的「信仰戰袍」。

momo 大甲媽祖 遶境

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