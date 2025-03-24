禾聯碩養金雞 營運向上

智慧家電廠禾聯碩 （5283）總經理林欽宏昨（24）日表示，全力發展第二品牌山田家電以搶攻市場占有率，目前空調產品占公司營收逾六成。法人預期，今年在山田空調強力推廣下，全年營收有望增加一成，並透過智能鎖、智慧空調等AIoT產品挹注下，看好禾聯全年展望優於去年。

禾聯碩昨天舉行記者會宣布與中職「中信兄弟」合作。針對今年展望，林欽宏說，今年行銷預算將增加20%，主要用於推廣禾聯家電及第二品牌山田家電，他並看好山田空調將保持穩定成長，洗衣機和冰箱基期較低，整體營業額有望上升。

他說，受立法院凍結部分補助預算影響，政府節能補助方案預計到10月底，而貨物稅減徵政策到6月結束，目前尚不確定是否延續，但看好將刺激消費，引發一波家電換購潮。

林欽宏表示，目前各產品線營收占比中，空調占60%，看好在山田空調積極推廣下，營收將持續增長。