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力銘經營存在不確定性

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

力銘（3593）昨（24）日公告，該公司去年第4季財報，經簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性查核報告。

力銘重訊指出，該公司及其子公司（力銘集團）2024年及2023年12月31日合併資產負債表，暨2024及2023年1月1日至12月31日合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

力銘表示，依會計師意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效的國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達力銘集團2024年及2023年12月31日合併財務狀況，暨2024年及2023年年1月1日至12月31日合併財務績效及合併現金流量。

力銘指出，該會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。

簽證 財報

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